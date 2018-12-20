Киев, 20 декабря. Запасы газа в подземных хранилищах Украины значительно сократились, в настоящее время ПХГ заполнены на 48%. Об этом сообщает «Укртрансгаз».

По данным специалистов, к 17 декабря остатки газа в хранилищах составили 14,952 миллиарда кубических метров. При этом всего на территории Украины в настоящее время находится 12 подземных хранилищ газа, их общая активная емкость — 31 миллиард кубических метров.

При этом перед началом отопительного сезона «Нафтогаз» заверял, якобы запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли рекордных показателей.

В 2018 году отопительный сезон на Украине начался с опозданием из-за конфликта «Нафтогаза» с Киевом. В компании требовали от властей 6,6 миллиарда гривен, заявляя, что именно столько средств было потеряно из-за отсутствия индексации тарифов с 2015 года.

В результате без отопления в течение нескольких недель оставались тысячи украинцев по всей стране. Власти Украины не смогли обеспечить своевременное начало отопительного сезона даже в крупных городах. Так, протесты в связи со сложившейся ситуацией прошли в Киеве и Кривом Роге. Также жители страны проводили одиночные протестные акции.