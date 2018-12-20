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Экономика

Акции Rusal резко подорожали после объявления о скором снятии санкций

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Акции Rusal резко подорожали после объявления о скором снятии санкций

Пекин, 20 декабря. Акции компании «Русал» на открытии торгов четверга на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене на 25%. Это произошло из-за заявления о решении министерства финансов США исключить компанию из санкционного списка через 30 дней.

Согласно данным торгов, акции компании увеличились в цене на четверть, до 2,80 гонконгского доллара (23,99 рубля).

Напомним, ранее Минфин США отложил санкции против En+ и «Русала» до 12 декабря. Напомним, весной 2018 года США внесли в «черный список» Олега Дерипаску и контролируемые им компании En+ Group, «Группу ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал». Эта мера была предпринята в рамках антироссийских санкций США. Попадание в «черный список» означает блокировку активов компаний в США и запрет на сотрудничество с американскими предприятиями.

Акции Rusal резко подорожали после объявления о скором снятии санкций

Автор: Алия Садыкова
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