Космонавты пилотируемого корабля «Союз МС-09» вернулись на Землю

Москва, 20 декабря. Российский космонавт Сергей Прокопьев, немецкий Александр Герст и американский астронавт Серина Ауньон-Чанселлор благополучно вернулись на Землю с Международной космической станции. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

ЕСТЬ ПОСАДКА! Добро пожаловать домой, «Алтаи»! Экипаж пилотируемого корабля #Союз МС09 благополучно вернулся на Землю спустя 197 суток полёта!

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TOUCHDOWN! Welcome home, Sergey, @Astro_Alex and @AstroSerena! pic.twitter.com/HUXbsjFx3o — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 20, 2018

Ранее в государственной корпорации Роскосмос зафиксировали благополучное раскрытие парашюта над спускаемым аппаратом корабля «Союз МС-09».

Сообщалось, что к моменту достижения высоты в 10,7 километра скорость спускаемого аппарата упала до 800 километров в час. Также в Роскосмосе добавили, что для ее дальнейшего сокращения приступили к раскрытию парашютов.

Ранее стало известно, что пилотируемый космический корабль «Союз МС-09» по графику отстыковался от Международной космической станции (МКС).