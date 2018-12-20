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Космонавты пилотируемого корабля «Союз МС-09» вернулись на Землю

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Космонавты пилотируемого корабля «Союз МС-09» вернулись на Землю

Москва, 20 декабря. Российский космонавт Сергей Прокопьев, немецкий Александр Герст и американский астронавт Серина Ауньон-Чанселлор благополучно вернулись на Землю с Международной космической станции. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Ранее в государственной корпорации Роскосмос зафиксировали благополучное раскрытие парашюта над спускаемым аппаратом корабля «Союз МС-09».

Сообщалось, что к моменту достижения высоты в 10,7 километра скорость спускаемого аппарата упала до 800 километров в час. Также в Роскосмосе добавили, что для ее дальнейшего сокращения приступили к раскрытию парашютов.

Ранее стало известно, что пилотируемый космический корабль «Союз МС-09» по графику отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Автор: Андрей Крылов
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