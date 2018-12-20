На пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовано 1700 журналистов Сегодня в Москве состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Сам российский лидер называет такие пресс-конференции «хорошей традицией». Президент не раз отмечал, что руководитель ЦИТИРУЮ «никогда не должен уклоняться от ответственности, никогда не должен принимать волюнтаристских решений и никогда не должен отрываться от жизни рядовых граждан». Напомним, с 2001 года прошло уже 13 встреч президента с прессой в таком формате. В этот раз на встречу аккредитовано рекордное количество журналистов – 1700 корреспондентов. В их числе, разумеется, и наши коллеги, и в течение дня «Федеральное агентство новостей расскажет о самых интересных и актуальных темах. Начало пресс-конференции в 12 часов.

Федеральное агентство новостей продолжит работу, несмотря на санкции США Генеральный директор ООО «Федеральное агентство новостей» Евгений Зубарев прокомментировал включение ФАН в санкционный список США. Он назвал ограничительные меры министерства финансов США в отношении российских СМИ, вопиющим актом давления на независимую российскую прессу. Напомним, поводами для введения ограничений стали якобы кибератака на Всемирное антидопинговое агентство, «вмешательство в выборы», случившееся в 2016 году и «другая злонамеренная деятельность». Ранее в санкционный список США попала бухгалтер ФАН – Елена Хусяйнова, что лишний раз подчеркивает абсурдность ситуации. Американские чиновники всерьез полагают, что простая русская женщина могла выбрать президента за американский народ.

Сенаторы США призывают Дональда Трампа провести операцию в Черном море Тем временем американские сенаторы обратились к президенту США Дональду Трампу с призывом провести многонациональную операцию против России в акватории Черного моря. С инициативой выступили более 40 чиновников. Они считают, что необходимо продемонстрировать поддержку «международно признанных границ» и двусторонних соглашений, а также обеспечить свободу судоходства. Сенаторы уверены, что США должны дать отпор «чрезмерным притязаниям России на суверенитет».