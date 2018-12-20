На пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовано 1700 журналистов
Сегодня в Москве состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Сам российский лидер называет такие пресс-конференции «хорошей традицией». Президент не раз отмечал, что руководитель ЦИТИРУЮ «никогда не должен уклоняться от ответственности, никогда не должен принимать волюнтаристских решений и никогда не должен отрываться от жизни рядовых граждан». Напомним, с 2001 года прошло уже 13 встреч президента с прессой в таком формате. В этот раз на встречу аккредитовано рекордное количество журналистов – 1700 корреспондентов. В их числе, разумеется, и наши коллеги, и в течение дня «Федеральное агентство новостей расскажет о самых интересных и актуальных темах. Начало пресс-конференции в 12 часов.
Федеральное агентство новостей продолжит работу, несмотря на санкции США
Генеральный директор ООО «Федеральное агентство новостей» Евгений Зубарев прокомментировал включение ФАН в санкционный список США. Он назвал ограничительные меры министерства финансов США в отношении российских СМИ, вопиющим актом давления на независимую российскую прессу. Напомним, поводами для введения ограничений стали якобы кибератака на Всемирное антидопинговое агентство, «вмешательство в выборы», случившееся в 2016 году и «другая злонамеренная деятельность». Ранее в санкционный список США попала бухгалтер ФАН – Елена Хусяйнова, что лишний раз подчеркивает абсурдность ситуации. Американские чиновники всерьез полагают, что простая русская женщина могла выбрать президента за американский народ.
Сенаторы США призывают Дональда Трампа провести операцию в Черном море
Тем временем американские сенаторы обратились к президенту США Дональду Трампу с призывом провести многонациональную операцию против России в акватории Черного моря. С инициативой выступили более 40 чиновников. Они считают, что необходимо продемонстрировать поддержку «международно признанных границ» и двусторонних соглашений, а также обеспечить свободу судоходства. Сенаторы уверены, что США должны дать отпор «чрезмерным притязаниям России на суверенитет».
Украинские моряки, нарушившие границу России, останутся под стражей еще на два месяца
Украинские моряки останутся под арестом. Апелляционные жалобы адвокатов четырех задержанных украинских моряков на решение Киевского районного суда Симферополя были отклонены Верховным судом Крыма. Таким образом, задержанные проведут под стражей еще два месяца. Напомним, 25 ноября украинские корабли совершили попытку прорваться из Черного моря в Азовское, нарушив государственную границу России. Члены экипажей находятся в Москве и в судебном заседании участвуют по видеосвязи.