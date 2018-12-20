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Депутат Рады назвал Порошенко и Турчинова «пятой колонной» США

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Депутат Рады назвал Порошенко и Турчинова «пятой колонной» США

Киев, 20 декабря. Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев назвал украинское руководство, включая президента страны Петра Порошенко и главу СНБО Александра Турчинова «пятой колонной» США. Такое мнение политик выразил в эфире телеканала «Наш».

По словам Мураева, Петр Порошенко, спикер Рады Андрей Парубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов и ряд других украинских политиков действуют в интересах США, а не Украины. В качестве примера таких действий он назвал требования украинского президента о введении новых антироссийских санкций и отмены строительства газопровода «Северный поток — 2».

«К сожалению, Порошенко, Турчинов, Парубий, Пашинский... не действуют в интересах Украины, они действуют в интересах Соединенных Штатов — такая себе пятая колонна и рука Вашингтона», — заявил депутат.

Евгений Мураев выразил уверенность в том, что наступит время, когда  перечисленные им политики ответят за свои действия по закону Украины.

Депутат известен резкими высказываниями в адрес руководства страны. Ранее Мураев сравнил Порошенко с загнанной в угол крысой. Депутат предупредил, что действующий президент Украины будет «бороться за власть до конца», подвергая при этом риску жизни простых украинцев, сообщает Газета.ru.

Мураев напомнил о ситуации в Керченском проливе, где за нарушение российской границы были задержаны три судна Военно-морских сил Украины. Депутат фактически возложил ответственность за провокацию на украинское руководство, заявив, что в данном случае, как  всегда «солдаты являются разменной монетой».

Автор: Виталий Малясев
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