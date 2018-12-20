Три поселка ЛНР попали под обстрелы ВСУ

Луганск, 20 декабря. Украинские силовики три раза за прошедшие сутки обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Отмечается, что за сутки киевские военные трижды открывали огонь по населенным пунктам республики. Они использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под обстрел попали Донецкий, Лозовое и Желобок.

Напомним, «школьное» перемирие действует в Донбассе с 29 августа. Оно было введено из-за начала учебного года в Луганской и Донецкой народных республиках. Несмотря на это, украинские подразделения продолжают обстрел жилых районов. Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года, когда они заявили о своей независимости.