Роспотребнадзор рассказал россиянам, как выбрать красную икру к Новому году

Москва, 20 декабря. Роспотребнадзор в преддверии Нового года дал рекомендации, как выбрать качественную красную икру к праздничному столу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты напомнили о необходимости крайне внимательно прочитать этикету, на которой должно быть указано название рыбы, даты изготовления и фасовки.

Отмечается, что на жестяной банке должны быть «выбиты» дата изготовления продукта, само слово «икра», номер завода-изготовителя, а также номер смены. Крышка тары должны быть ровной: без вмятин и выпуклостей, говорится на сайте.

В Роспотребнадзоре добавили, что хорошая икра — мелкая, однородная, рассыпчатая. Кроме того, настоящие икринки должны лопаться при нажатии.

Допустимыми консервантами для данного деликатеса остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, обратили внимание в ведомстве.

Помимо прочего, икру надо хранить в холодильнике при температуре, указанной на этикетке тары.