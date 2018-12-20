МИД Японии рассекретил материалы переговоров с США по Курилам

Токио, 20 декабря. МИД Японии рассекретило материалы по переговорам о Курилах с США в 1960 году. Об этом говорится в документах, опубликованных ведомством.

Согласно документам, бывший премьер-министр Нобусукэ Киси перед встречей с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром готовил к обсуждению вопрос о возможности согласия Японии на получение от СССР только двух, а не четырех островов южных Курил.

Япония выразила активное желание вернуться к переговорам по статусу Курильских островов. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил о готовности Токио обсудить мирный договор с Россией на основе декларации 1956 года, об этом рассказал Владимир Путин на пресс-конференции в Сингапуре.

Встреча Путина и Абэ состоялась накануне «на полях» саммита АСЕАН в Сингапуре.

Российский лидер напомнил журналистам, что в середине 50-х годов СССР и Япония подписали декларацию, согласно которой Москва после заключения мирного договора готова предоставить японской стороне два южных острова Курильской гряды.