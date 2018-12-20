Сирия: около 1,5 тыс. беженцев вернулись домой в освобожденный пригород Дамаска

Дамаск, 20 декабря. Порядка 1,5 тысячи беженцев вернулись в свои дома в освобожденном от боевиков пригороде Дамаска Ярмук. Об этом рассказал в четверг журналистам инженер по восстановлению города Наим аль-Айсад.

По его словам, в город в настоящее время вернулось 300 семей — это примерно 1,5 тыс. человек. Он отметил, что инженеры еще не приступили к восстановлению домов, но обеспечивают сирийцев питьевой водой, продуктами питания и электричеством.

Аль-Айсад уточнил, что местные власти приступят к восстановлению жилых домов и других объектов инфраструктуры по окончании разбора завалов.

Кроме того, он добавил, что на восстановление города после военных действий, согласно проекту, понадобится 3-5 лет, поскольку город был практически разрушен.

Напомним, в мае текущего года правительственная армия Сирийской Арабской Республики при поддержке Воздушно-космических сил РФ завершила освобождение провинции Дамаск от террористов. Самые ожесточенные бои шли в Ярмуке и Восточной Гуте.