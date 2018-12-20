Дипломаты РФ посетили Бутину в американской тюрьме

Вашингтон, 20 декабря. Российские дипломаты посетили арестованную в США гражданку России Марию Бутину и потребовали гуманного отношения к ней в тюрьме. Об этом говорится в сообщении российского посольства.

«Дипломаты посольства посетили Марию Бутину​​​. Наша соотечественница по-прежнему находится в одиночной камере в условиях полной изоляции. Такой режим заключения применяется к ней уже более трех месяцев», — говорится в сообщении.

Дипломаты потребовали от тюремной администрации гуманного обращения с Бутиной и прекращения применения к российской гражданке жестких мер содержания. В диппредставительстве отметили, что продолжают добиваться скорейшего освобождения арестованной.

Ранее Газета.ru сообщала, что МИД России обвинил США в преследовании Бутиной ради создания антироссийских настроений в обществе и в стремлении подстегнуть антироссийскую истерику.