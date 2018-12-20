Стало известно, сколько россияне готовы потратить на новогодние подарки

Москва, 20 декабря. Половина россиян не готова потратить на новогодние подарки более пяти тысяч рублей, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Как уточнили специалисты, аналогичный опрос проводился три года назад. По сравнению с прошлыми данными, в 2018 году значительно снизилась сумма, которую жители страны хотят потратить на подарки. Если три года назад в среднем бюджет на подарки составлял 6550 рублей, в предстоящие новогодние праздники россияне готовы потратить на презенты только 5,5 тысячи рублей.

Как пишет РИА Новости, кроме того, более пяти тысяч рублей хотят потратить только 25% россиян.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать сладкие новогодние подарки. По словам экспертов, при покупке сладких сувениров и подарков предпочтение необходимо отдавать тем кондитерским наборам, в составе которых содержится минимальное количество консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что, к примеру, арахис является аллергеном, поэтому его использование в питании детей не рекомендуется.

Помимо этого, карамель не советуют также использовать для детского питания, как и кондитерскую продукцию, которая содержит алкогольный компонент более 0,5 % этанола.