МИД Австрии указал на отсутствие доказательств вины России в отравлении Скрипалей

Вена, 20 декабря. Австрия не стала высылать российских дипломатов, потому что Великобритания не представила убедительных доказательств причастности России к «делу Скрипалей». Об этом в интервью телеканалу Servus TV заявила глава австрийского МИД Карин Кнайсль.

«Тот факт, что в марте - апреле мы приняли решение в правительстве не высылать российских дипломатов, был связан, во-первых, с тем, что нам не предоставили убедительных доказательств. Во-вторых, это не наша традиция - высылать дипломатов», — подчеркнула Кнайсль.

Осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, по версии Великобритании, 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России. Лондон использовал инцидент как предлог для высылки 23 российских дипломатов и введения ряда антироссийских мер.

В России считают обвинение британской стороны необоснованными и указывают на отсутствие доказательств. Ранее Газета.ru сообщила, что в посольстве РФ в Лондоне заявили, что, заполняя информационный вакуум вокруг «дела Скрипалей», британские власти пытаются отвлечь общественность от ситуации вокруг Brexit.