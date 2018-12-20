ГИБДД поддержала идею проверять теорию ПДД при замене прав

Москва, 20 декабря. Глава ГИБДД России Михаил Черников назвал «хорошей инициативой» проверку водителей на знания правил дорожного движения (ПДД) при замене водительского удостоверения — раз в 10 лет. Об этом он заявил, выступая на традиционном конгрессе автомобильных школ.

Отмечается, что саму инициативу пересдачи теории при замене прав озвучил директор ярославской автошколы «Ярфина» Сергей Калмыков. Черников обратил внимание на то, что данный вопрос «потребует серьезного изучения и больших ресурсов». Кроме того, он добавил, что такие экзамены, скорее всего, должны проходить на добровольной основе, пишет «КоммерсантЪ».

Глава Союза автошкол российской столицы Александр Ачкасов указал на то, что пересдающие теорию водители могли бы претендовать, например, на скидки, приобретая полис ОСАГО.

В начале 2018 года в ГИБДД поступило предложение от Союза автошкол о переэкзаменовке водителей при каждой замене документов. Инициатива была связана с большим числом внесенных в ПДД изменений. В комитете Государственной думы по госстроительству и законодательству данную идею раскритиковали.