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Турция предлагала США изучить российские С-400 — Bloomberg

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Турция предлагала США изучить российские С-400 — Bloomberg

Москва, 19 декабря. Турецкая сторона предлагала экспертам из США изучить российские комплексы С-400 после закупки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к обсуждению между США и Турцией вопроса закупки российских зенитно-ракетных комплексов.

Отмечается, что Турция намеревалась уладить конфликт, который возник в отношениях с Вашингтоном из-за покупки российского вооружения у Москвы.

Издание пишет, что Анкара считается ценным партнером для Вашингтона в плане производства истребителей F-35, так как комплектующие к нему должны были производиться десятком турецких компаний. При этом американские военные опасались, что, если турецкая сторона будет обладать F-35 и С-400, то российские компьютеры смогут передать РФ ценные данные о самолете.

Как пишет издание «Аргументы и факты», теперь Вашингтон пытается сорвать сделку по закупке С-400.

Турция предлагала США изучить российские С-400 — Bloomberg

Автор: Алия Садыкова
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