«Граница России должна быть надежно защищена»: в Крыму отреагировали на угрозы Турчинова

Симферополь, 20 декабря. Заместитель комитета Государственного совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Сергей Шувайников отреагировал на угрозы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова устроить новую провокацию ВМСУ в Азове. По его словам, заявления главы СНБО о планах нового прохода кораблей ВМСУ через Керченский пролив подтверждает намерение Киева устроить «войнушку» ради поднятия рейтинга президента Петра Порошенко.

По его словам, есть несколько вариантов ответа на украинскую провокацию. Как пишет «Российская газета», угроза Турчинова – повод для России принять адекватные меры. Как уточнил политик, Киев тем самым добивается обострения ситуации, пытаясь поднять свой рейтинг в глазах западных стран.

Не исключено, что Турчинов идет на открытую провокацию, уточнил Шувайников. По его словам, он понимает, что любая попытка провокации ВМСУ вызовет адекватные действия со стороны России.

«Так или иначе, граница России должна быть надежно защищена», — подчеркнул он.

Шувайников добавил, что создавшаяся на Украине ситуация подталкивает Порошенко к провокациям, которые любой ценой позволят продлить режим военного положения и узурпировать власть националистической верхушке.

Напомним, в мае депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил уничтожить Крымский мост.

Ранее Украина попыталась устроить попытку провокации в Керченском проливе. Три военных корабля ВМСУ нарушили государственную границу и вторглись в российские воды. Они не реагировали на законные требования российских пограничников и в результате были арестованы. После этого на Украине было введено военное положение.