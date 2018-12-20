В администрации Трампа назвали ошибкой вывод войск США из Сирии — The Washington Post

Вашингтон, 20 декабря. Президент США Дональд Трамп принял решение о выводе американских войск из Сирийской Арабской Республики (САР) вопреки рекомендациям команды по нацбезопасности. Об этом сообщает Washington Post.

Издание отмечает, что в понедельник, 17 декабря спецпредставитель госсекретаря по Сирии Джеймс Джеффри на презентации в Атлантическом совете заявил, что военные США останутся в Сирии до достижения трех целей: политического решения кризиса, победы над запрещенной в России террористической организацией ИГ1 и ликвидации влияния Ирана.

Схожую позицию ранее занимали министр обороны США Джеймс Мэттис и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

«Мы не уйдем, пока иранские войска находятся вне границ Ирана, и это включает иранские прокси-силы и военизированные отряды», — заявлял Болтон в сентябре.

О необходимости мирного разрешения сирийского конфликта и устранения поддерживаемых Ираном сил из Сирии в октябре также говорил госсекретарь США Майк Помпео.

Решение главы государства встретили с непониманием в Вашингтоне, отмечает издание. В администрации Трампа назвали ошибкой вывод войск США из Сирии. Конгрессмен Адам Кинзингер заявил, что выводя войска президент оставляет вакуум, который заполнят экстремисты.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что по приказу Дональда Трампа США приступили к выводу из Сирии своих войск, сообщает Газета.ru. По данным СМИ, сотрудники Госдепартамента эвакуированы из страны течение 24 часов, вывод вооруженных сил займет от 60 до 100 дней.

1 Организация запрещена на территории РФ.