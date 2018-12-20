МИД Британии отреагировал на заявление Трампа о выводе войск США из Сирии

Лондон, 20 декабря. На заявление американского президента Дональда Трампа о решении вывести войска США из Сирии отреагировали в министерстве иностранных дел Великобритании. В Лондоне подчеркнули, что международная коалиция продолжит бороться с террористами.

Несмотря на провозглашенную Трампом победу над «Исламским государством»1 в САР, в МИД Соединенного Королевства подчеркнули, что Британия намерена продолжать проводить операции в составе международной коалиции до тех пор, пока все ячейки исламистской группировки на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, не будут окончательно разгромлены.

«Многое еще предстоит сделать, и мы не должны терять из вида угрозу, которую представляет собой ИГ»1, — отметили в британском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщила ранее «Газета.ру», США не намерены отказываться от контртеррористической миссии после вывода войск из Сирии.

Напомним, Трамп, ранее заявивший о выводе войск Соединенных Штатов из Сирии, записал видеообращение, в котором сообщил, что «именно США разгромили боевиков ИГ в Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.