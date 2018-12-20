Шумовая разметка появится на российских дорогах

Москва, 20 декабря. В будущем году в России на федеральных трассах появятся пилотные участки с так называемой «шумовой» разметкой на разделительных полосах.

Как считают специалисты «Росавтодора», подобная мера удержит водителей транспортных средств от выезда на полосу встречного движения за счет тряски автомобиля на модернизированных участках.

«Мера эффективная с точки зрения безопасности, но нужно учитывать региональную специфику: на большей части территории России необходимость постоянной уборки снега сделает такое покрытие практически односезонным», — цитируют «Известия» неназванного сотрудник одного из дорожных предприятий.

Предполагается, что такое новшество пройдет обкатку на трассах М7 «Волга», Р-22 «Каспий», М5 «Урал», Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш», а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Добавим, как ранее сообщал RT, правительство Российской Федерации выделит более 12 миллиардов рублей 27 регионам страны на развитие и модернизацию автомобильных дорог.