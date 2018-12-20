Bloomberg объяснил, почему США хотят сорвать сделку по продаже С-400 Турции

Вашингтон, 20 декабря. Обозреватель Bloomberg объяснил, почему США хотят сорвать сделку по продаже российских комплексов ПВО С-400 Турции.

По мнению эксперта, чиновников администрации президента США Дональда Трампа беспокоит намерение Анкары приобрести С-400. Турция выступает важнейшим партнером Соединенных Штатов в производстве малозаметных истребителей F-35 — 10 турецких компаний должны выпускать запчасти для них. В то же время С-400 созданы для эффективного поражения самолетов США и их союзников.

В Вашингтоне опасаются, что компьютеры российского комплекса могут передать сведения о новейшем американском самолете в Москву. Эти данные могут усилить российские системы ПВО и повлиять на живучесть F-35 в будущем.

В Белом доме и конгрессе США выступают против того, чтобы предоставлять в распоряжение Турции и российские комплексы ПВО С-400, и американские самолеты F-35. Пытаясь остановить сделку с Москвой, администрация Трампа предложила Анкаре купить зенитно-ракетные комплексы Patriot. Инициативу уже одобрил Госдепартамент США. Против сделки выступает ряд американских законодателей, которые не хотят награждать Турцию за «плохое поведение».

В Москве считают, что покупка Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 и приобретение систем Patriot не являются связанными процессами, сообщает Газета.ru. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что контракт по С-400 находится в стадии реализации. По его словам, договор подразумевает нераскрытие турецкой стороной данных о российских ЗРК американскому техническому персоналу.