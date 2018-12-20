Глава РФБ подвел итоги года в российском баскетболе

Москва, 20 декабря. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подвел итоги уходящего года.

Размышлениями на тему в прошлом прославленный спортсмен, а сегодня высокопоставленный спортивный чиновник рассказал в большом интервью, которое было опубликовано на портале «Известий».

«Остановлюсь на победе женской и мужской сборной U-23 на Кубке мира по баскетболу «три на три» и в целом на развитии этой дисциплины в России», — в первую очередь отметил Андрей Кириленко.

Кроме того, продолжил руководитель РФБ, федерация провели качественную работу с тренерским составом — практически в каждом федеральном округе были проведены семинары, представлены новые методики работы, обсуждались тренды развития спорта.

«Отмечу пользу нашей региональной программы: в этом году я посетил 15 регионов, встречался с губернаторами, руководителями местных федераций. У нас всегда получался конструктивный диалог, который шел на пользу баскетболу», — продолжил Кириленко.

Руководитель федерации констатировал, что РФБ всегда окажет помощь регионам, но необходимо, чтобы местные федерации сами были движущей силой, сообщает «Газета.ru».