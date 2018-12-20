Глава МИД Австрии рассказала, почему пригласила Путина на свадьбу

Москва, 20 декабря. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу, повинуясь спонтанному желанию «поделиться радостью». Об этом министр рассказала в интервью телеканалу Servus.

По словам Кнайсль, она не рассчитывала, что президент России примет ее приглашение.

«Тогда я действовала спонтанно, это не было каким-то расчетом, который мне приписывают. Я хотела просто поделиться своей радостью и не думала, что он примет мое приглашение», — заявила министр.

Кнайсль уточнила, что решила пригласить Путина 5 июня, когда тот находился с визитом в Вене. О согласии президента России посетить ее свадьбу министр узнала спустя две недели.

Ранее Газета.ru сообщила, что Карин Кнайсль отложила визит в Россию из-за скандала с якобы шпионившим в пользу России бывшим полковником Вооруженных сил Австрии, но не стала его отменять.