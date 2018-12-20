«Союз МС-09» отстыковался от МКС

Москва, 20 декабря. Космический корабль «Союз МС-09», в одном из отсеков которого было обнаружено отверстие от сверла, отстыковался от Международной космической станции.

Как сообщили журналистам в подмосковном Центре управления полетами, процедура прошла штатно, судя по докладу руководителя космического аппарата, замечаний в работе нет.

«В 07.11 «Союз» выдаст тормозной импульс для схода с орбиты, в 07.41 корабль войдет в атмосферу. По предварительным данным, посадка спускаемой капсулы запланирована в 08.04 в 147 км от города Жезказгана», — рассказали подробности в ЦУПе.

Как сообщает «Газета.ru», в спускаемом аппарате с МКС вернутся российский космонавт Сергей Прокопьев, европейский астронавт Александр Герст и американский астронавт Серина Ауньен-Чэнселлор.

Напомним, что ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о внешнтатной ситуации на борту МКС. Когда экипаж космической станции находился в российском сегменте, произошла утечка воздуха и падение давления. Оказалось, что причиной неполадок стала микротрещина на корабле «Союз МС», который в тот момент был пристыкован к орбитальной станции.

