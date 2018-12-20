Эксперт рассказал, как изменились отношения России и Китая в 2018 году

Москва, 20 декабря. Китай столкнулся в 2018 году с противодействием США и осознал важность долгосрочных отношений с Россией, считает главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

Эксперт напомнил, что в конце прошлого года ничего не предвещало торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Но в 2018 году ситуация обострилась, и отношения России и Китая сильно изменились.

«Претензии, которые начал высказывать Трамп Китаю, в самом Пекине не смогли правильно оценить - китайское экспертное сообщество в конце 2017-го было настроено очень оптимистично. Но все начало меняться в худшую сторону и сейчас антикитайский консенсус в США разрастается как снежный ком», — цитирует Ломанова портал «Экономика сегодня».

По мнению эксперта, в Китае кардинально пересмотрели взгляды на внешние стратегии и поняли, что США готовы отрезать идущие на Запад китайские финансовые потоки, ограничить доступ к технологиям, фактически заблокировать двустороннюю торговлю и поток студентов по принципиально важным специальностям.Обеспечивающими развитие КНР на ближайшие десятилетия факторами, по мнению эксперта, станут крупные, надежные партнеры, такие как Россия и Индия.

В то же время Ломанов подчеркнул, что пересмотр отношений Китая с РФ не означает отсутствия заинтересованности в нормализации связей с США. Пекин будет прилагать все усилия для поддержания конструктивных отношений с Вашингтоном до последнего момента, считает эксперт.