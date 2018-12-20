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Эмиграция и деградация: депутат Рады рассказал, что ждет украинскую молодежь в будущем

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«Эмиграция и деградация»: депутат Рады рассказал, что ждет украинскую молодежь в будущем

Киев, 20 декабря. В Верховной раде предрекли деградацию части украинской молодежи. Как считает депутат Рады Юрий Павленко, из-за нынешней политики Киева одну часть украинской молодежи в будущем ждет эмиграция, другую — деградация.

С заявлением на тему парламентарий, представляющий «Оппозиционную платформу — За жизнь» выступил в эфире телеканала NEWSONE в политическом ток-шоу «Украинский формат».

«Если говорить про нынешнее поколение, я могу точно сказать, что оно лучше нас. Они больше хотят, больше знают, у них нормальная душа, нормальное сердце, у них нормальная мораль», — сказал депутат.

Впрочем, добавляет украинский парламентарий, все эти прекрасности не отменяют того, что у молодежи при нынешней политике киевских властей практически нет будущего в родном государстве.

«В государстве отсутствует полноценная государственная политика. Это фактически заставляет одну часть молодежи, которая более агрессивная и сильная, искать нормальный заработок и реализацию своих возможностей за границей», — пояснил парламентарий.

«А вторую часть молодежи, которая не глупее, но менее сильная, они заставляют деградировать», — резюмировал депутат Верховной рады.

«Эмиграция и деградация»: депутат Рады рассказал, что ждет украинскую молодежь в будущем

Как напоминает «Газета.ru», ранее советник главы украинского министерства иностранных дел Тарас Качка признал, что ЕС не хочет пускать Украину на свой рынок, констатировав, что соглашение между Киевом и Брюсселем вновь откладывается.

При этом ведущие украинские экономисты, обсудив текущее положение с социальным обеспечением и зарплатами в стране, пришли к печальному выводу — сегодня демонтаж «социального государства» на Украине можно считать фактически завершенным.

Автор: Константин Терехов
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