«Эмиграция и деградация»: депутат Рады рассказал, что ждет украинскую молодежь в будущем

Киев, 20 декабря. В Верховной раде предрекли деградацию части украинской молодежи. Как считает депутат Рады Юрий Павленко, из-за нынешней политики Киева одну часть украинской молодежи в будущем ждет эмиграция, другую — деградация.

С заявлением на тему парламентарий, представляющий «Оппозиционную платформу — За жизнь» выступил в эфире телеканала NEWSONE в политическом ток-шоу «Украинский формат».

«Если говорить про нынешнее поколение, я могу точно сказать, что оно лучше нас. Они больше хотят, больше знают, у них нормальная душа, нормальное сердце, у них нормальная мораль», — сказал депутат.

Впрочем, добавляет украинский парламентарий, все эти прекрасности не отменяют того, что у молодежи при нынешней политике киевских властей практически нет будущего в родном государстве.

«В государстве отсутствует полноценная государственная политика. Это фактически заставляет одну часть молодежи, которая более агрессивная и сильная, искать нормальный заработок и реализацию своих возможностей за границей», — пояснил парламентарий.

«А вторую часть молодежи, которая не глупее, но менее сильная, они заставляют деградировать», — резюмировал депутат Верховной рады.

Как напоминает «Газета.ru», ранее советник главы украинского министерства иностранных дел Тарас Качка признал, что ЕС не хочет пускать Украину на свой рынок, констатировав, что соглашение между Киевом и Брюсселем вновь откладывается.

При этом ведущие украинские экономисты, обсудив текущее положение с социальным обеспечением и зарплатами в стране, пришли к печальному выводу — сегодня демонтаж «социального государства» на Украине можно считать фактически завершенным.