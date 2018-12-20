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Дроны парализовали работу аэропорта в Лондоне

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Дроны парализовали работу аэропорта в Лондоне

Лондон, 20 декабря. В лондонском аэропорту «Гатвик» были приостановлены все вылеты. По информации телеканала Sky News, всему виной сообщения о двух дронах, которые летали над аэродромом.

«После сообщений о двух дронах, летавших над аэродромом аэропорта Гатвик, нам пришлось приостановить полеты, пока это расследуется», — заявил журналистам представитель аэропорта.

Как сообщает издание «Свободная пресса», руководство порта принесло свои извинения, попросив всех пассажиров заранее проверять статус своего рейса.

Напомним, ранее сообщалось, что в России создали цифровую систему, позволяющую беспилотникам и малой авиации летать с пассажирскими и военными воздушными судами.

Автор: Тимур Румянцев
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