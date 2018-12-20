Германия призвала Россию вернуть трофеи СССР

Берлин, 20 декабря. Германия потребовала вернуть культурные ценности, которые вывезли в СССР с ее территории после Второй мировой войны. Соответствующее заявление озвучили в посольстве ФРГ в Москве.

В диппредставительстве считают, что культурные объекты не должны быть компенсацией за военные потери. Дипломаты подчеркивают, что их точку зрения подтверждают Гаагские правила ведения войны от 1907 года.

«Мы убеждены, что культурные объекты, воплощающие выдающиеся достижения нации и составляющие часть ее истории и самобытности, не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери», — цитирует диппредставительство газета «Известия».

Также в посольстве напомнили, что в РФ вернули вывезенные в Германию в 1944 году из Гатчинского дворца картины. Всего за 2017 год зарегистрировано четыре случая возвращения в Россию из ФРГ культурных ценностей.

Среди прочего, Германия рассчитывает вернуть Эберсвальдский клад и находки Генриха Шлимана, а также тысячи относящихся к IX веку до нашей эры уникальных золотых предметов и украшений, отмечает издание.

Напомним, как заявлял специальный представитель президента России Михаил Швыдкой, большая часть вывезенных в РФ в результате Второй мировой войны культурных ценностей считается культурным наследием России и не может быть передана другим странам.