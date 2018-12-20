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Мексика выступила против военного сотрудничества с США

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Мексика выступила против военного сотрудничества с США

Мехико, 20 декабря. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор высказался против военного сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

С заявлением на тему мексиканский лидер выступил во время интервью порталу Sin Embargo, добавив, что его страна «не принимает сотрудничества для функций безопасности, которые должны осуществляться только правительством Мексики».

«Мы не принимаем стратегию, обозначенную «Планом Мерида», которая вместо того, чтобы стать сотрудничеством ради развития, является военным сотрудничеством», — констатировал президент Мексики.

Как напоминает «Газета.ru», так называемый «План Мерида» предполагает оказание американской финансовой и технической помощи Мексике, а также еще некоторым государствам Центральной Америки.

Автор: Константин Терехов
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