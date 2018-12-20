Киев, 20 декабря. Французский телеканал France 24 рассказал, как живут простые люди в украинских городах в Донбассе.

Французские журналисты показали жизнь оставшейся под властью Киева части юго-востока Украины, а также привели мнения местных жителей о сложившейся в регионе ситуации и политике президента страны Петра Порошенко. Перевод сюжета публикует RT.

Журналисты побывали в Авдеевке, которая находится в пяти километрах от линии фронта. Сейчас в городе живет шесть тысяч человек. Люди регулярно возвращаются в родные дома, но сталкиваются с множеством проблем, в том числе со стремлением властей сэкономить на жилищных субсидиях и необходимостью оплачивать чужие счета. По данным издания, возвращающиеся в свои дома украинцы вынуждены платить за электричество, которым пользовались занимавшие их квартиры солдаты.

«После четырех лет войны. Как так получилось, что политики не заметили этой проблемы? — возмутился глава администрации города Авдеевка Павел Малых. — Почему они не изменили законодательство так, чтобы обеспечить возможность автоматически аннулировать счета людям, которые бежали и у которых есть удостоверение личности перемещенного лица? Это бесчеловечный сбор средств, который они безжалостно осуществляют».

Журналисты отмечают, что очередным источником для беспокойства жителей Авдеевки стало создание независимой украинской церкви. В местном приходе, как и в тысяче других, верующие остаются верным Московскому патриархату, подчеркивает France 24. Мирные жители заявляют, что им не нужны предложенные президентом Украины изменения и призывают его прекратить войну.

«Петро Порошенко, прекрати войну! Мы от нее устали, — приводит слова пенсионерки Раисы телеканал. — Мы живем в Авдеевке, нам не нужны все эти изменения. Зачем это? Какая цель? Мы исповедуем нашу религию так же, как и всегда».

Некоторые проживающие в Донбассе украинцы жалуются на отсутствие воды.

«Колодец вон есть, но в этом году в нем больше нет воды, она полностью ушла», — рассказал журналистам Александр Попов.

По его словам, ехать ему некуда, и сейчас приходится выживать.

France 24 также пишет, что окрестности многих поселков на подконтрольных Киеву территориях Донбасса буквально напичканы минами, оставленными украинскими военными. В некоторых случаях на них подрываются мирные жители.

Как сообщила жительница Авдеевки, власти пытаются сэкономить на жилищных субсидиях, отмечая, что многие здания, подвергшиеся бомбежке, не пригодны для проживания. При этом в них до сих пор живут люди.