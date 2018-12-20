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Готовившего «второе 11 сентября» члена ИГ осудили в США

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Готовившего «второе 11 сентября» члена ИГ осудили в США

Вашингтон, 20 декабря. Члена запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 Абдулрахмана Эль-Бахнасави осудили в США на 40 лет за подготовку терактов в Нью-Йорке.

С заявлением на тему перед журналистами выступили представители прокуратуры Южного округа крупнейшего мегаполиса Соединенных Штатов Америки, добавив, что атаки могли быть совершены летом 2016 года.

«Эль-Бахнасави планировал тщательно продуманную атаку, чтобы посеять хаос и разрушения в Нью-Йорке, он хотел взорвать бомбы на Таймс-сквер и в метро, а также расстрелять мирных жителей на концертных площадках», — рассказали подробности представители надзорного ведомства.

Как сообщает «Газета.ru», выйти на след преступника правоохранительные органы США смогли, внедрив своих агентов в число сторонников террористической организации «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Константин Терехов
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