«Нет разницы, где мерзнуть»: жители города на Украине вышли на митинг из-за отсутствия отопления

Киев, 20 декабря. Жители Кривого Рога, замерзающие в своих квартирах, вышли на митинг и перекрыли движение на центральной городской улице. Как отметили горожане, им «нет разницы, где мерзнуть» — что дома, что на улице.

По факту тепло в жилые многоквартирные дома, конечно, подается. Но все это довольно условно – батареи, которые не горячее парного молока, не могут нормально прогревать помещения.

«В квартирах очень холодно, дети болеют. Ни одна служба не может взять на себя ответственность и навести порядок с отоплением, — рассказал журналистам местный житель по имени Евгений. — Батареи буквально 30 градусов, не выше, очень холодно».

«Людям без разницы, где мерзнуть — что дома, что на улице», — добавил мужчина.

К тому же, считают замерзающие граждане, устроив акцию протеста, жители города надеются, что, возможно, будут услышаны украинскими властями, передает украинский «Пятый канал».

Впрочем, в городской администрации нашли «причину» того, почему в некоторых домах Кривого Рога невероятно холодно: поставщик утверждает, что тепловые магистрали подтапливает холодная вода.

По версии мэрии, коммуникации, на которых произошел порыв, принадлежат Горводоканалу. И поэтому, чтобы в дома горожан вернулось тепло, нужно устранить эти порывы.

Отметим, что Украина стоит на пороге коммунальной катастрофы. Только в ноябре в нескольких городах страны было объявлено чрезвычайное положение. Люди мерзнут в Черкасской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской областях. Доведенные до отчаяния жители выходят на стихийные протесты. Как напоминает «Газета.ru», большинство жителей Украины, а именно почти 90%, недовольны действиями властей и считают, что чиновники в Киеве работают для своей личной выгоды.