Австрия высоко оценила роль России в разрешении конфликта в Сирии

Вена, 20 декабря. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Российская Федерация очень прагматично содействовала разрешению конфликта в Сирийской Арабской Республике.

Как отметила глава австрийского внешнеполитического ведомства, она разделяет отношения с Россией в вопросе ситуации на Украине и в Сирии​​​, а также считает РФ в первую очередь партнером на Ближнем Востоке.

«Безусловно, Россия содействовала разрешению этого конфликта, — сказала Кнайсль в интервью австрийскому телеканалу Servus TV. — Правительство (президента Сирии Башара) Асада как никогда крепко сидит в кресле».

Министр добавила, что РФ «очень прагматично и с усердием» участвовала в разрешении конфликта в «нужном направлении».

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. РФ проводит операцию против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1) с сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада. В результате действий ВКС РФ страна была практически полностью освобождена от боевиков ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.