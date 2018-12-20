Песков рассказал, почему западные СМИ демонизирует Россию

Москва, 20 декабря. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему некоторые западные СМИ демонизирует Россию.

С заявлением на тему Песков выступил накануне в эфире телеканала «Россия-24», при этом добавив, что средства массовой информации на Западе в своих попытках ходят на грани.

«Им выгоднее демонизировать русских, представлять русских как таких всемогущих. Вы знаете, там грань очень тонкая. И мы знаем, что во многих странах мира и популярность России, и популярность Путина достаточно высокая», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Как напоминает «Газета.ru», ранее Дмитрий Песков назвал ситуацию в мировой экономике непредсказуемой, добавив, что ряд государств проводят протекционистскую политику.