Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Песков рассказал, почему западные СМИ демонизирует Россию

46
0 Оставить комментарий

Песков рассказал, почему западные СМИ демонизирует Россию

Москва, 20 декабря. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему некоторые западные СМИ демонизирует Россию.

С заявлением на тему Песков выступил накануне в эфире телеканала «Россия-24», при этом добавив, что средства массовой информации на Западе в своих попытках ходят на грани.

«Им выгоднее демонизировать русских, представлять русских как таких всемогущих. Вы знаете, там грань очень тонкая. И мы знаем, что во многих странах мира и популярность России, и популярность Путина достаточно высокая», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Как напоминает «Газета.ru», ранее Дмитрий Песков назвал ситуацию в мировой экономике непредсказуемой, добавив, что ряд государств проводят протекционистскую политику.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.