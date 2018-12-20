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Донбасс получит более 400 тонн гумпомощи от МЧС РФ

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Донбасс получит более 400 тонн гумпомощи от МЧС РФ

Москва, 20 декабря. Автоколонна МЧС России с гуманитарным грузом и новогодними подарками отправится в Донбасс из Донского спасательного центра в Ростовской области в четверг утром.

Очередная, 84-я колонна МЧС России с гуманитарным грузом доставит в Донецкую и Луганскую народные республики более 400 тонн гуманитарной помощи, в том числе медицинское имущество, медикаменты, детские продуктовые наборы и более 60 тонн новогодних подарков​​​.

Колонна пересечет границу через пункты пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк», где в соответствии с международным законодательством пройдет все необходимые таможенные процедуры.

МЧС России доставляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За этот период на территорию юго-востока Украины было отправлено 83 колонны, которые привезли 79 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Автор: Виктор Мальцев
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