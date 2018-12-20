Подросток распылил в лицо полицейскому перцовый баллончик в Москве

Москва, 20 декабря. Подросток после сделанного ему замечания напал на полицейского в центре российской столицы.

О происшествии журналистам рассказали в пресс-службе московского МВД, добавив, что инцидент произошел на территории Пресненского района, после чего страж правопорядка вынужден был обратиться за помощью к медикам.

«Инспектор по делам несовершеннолетних обратил внимание на подростка, курящего в общественном месте. Сотрудник полиции представился, сделал молодому человеку замечание, после чего тот распылил в лицо сотруднику из аэрозольного баллона», — цитирует News.ru пресс-службу.

Сейчас здоровью сотрудника московского управления министерства внутренних дел ничего не угрожает, по факту случившегося проводится проверка, информирует «Газета.ru».