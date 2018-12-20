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Трамп не предупредил Эрдогана о решении вывести войска из Сирии

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Трамп не предупредил Эрдогана о решении вывести войска из Сирии

Вашингтон, 20 декабря. Президент США Дональд Трамп заранее не говорил президенту Турции Реджепу Эрдогану о решении вывести войска из Сирии.

С заявлением на тему накануне перед журналистами выступил неназванный высокопоставленный сотрудник американской администрации, добавив, что хозяин Белого дома проинформировал турецкого лидера постфактум.

«Президент принял свое собственное решение, это не то, что он обсуждал с президентом Эрдоганом. Он проинформировал президента Эрдогана о своем решении. Это будет важным вопросом для Турции», — сказал чиновник.

Как напоминает «Газета.ru», о том, что Соединенные Штаты Америки приступили к выводу своих войск из Сирийской Арабской Республики, накануне сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
 

Автор: Константин Терехов
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