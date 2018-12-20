США считают, что их союзники в Сирии сами справятся с остатками боевиков ИГ

Вашингтон, 20 декабря. В США уверены в способности союзных им сирийских сил самостоятельно справиться с оставшимися боевиками запрещенной в России террористической организации ИГ1. Об этом в среду заявил журналистам высокопоставленный сотрудник американской администрации.

«Мы считаем, что оставшиеся очаги могут быть уничтожены и нашими ребятами, и местными региональными силами и силами партнеров», — сообщил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США начали вывод войск с территории Сирии, сообщает RT. Она отметила, что Соединенные Штаты переходят к следующему этапу кампании, но продолжат совместную работу с тем, чтобы лишить террористов территории, финансирования и поддержки.

Возглавляемая США международная коалиция незаконно присутствует в Сирии с 2014 года. Она действует без согласия и координации с властями республики и резолюции СБ ООН. Под предлогом борьбы с ИГ США также поддерживают оппозиционные силы.

Существенный вклад в разгром террористов в Сирии внесла Россия. В результате действий Воздушно-космических сил РФ страна освобождена от боевиков ИГ. На территории республики остались лишь разрозненные террористические группы, которые в настоящее время уничтожаются правительственными войсками.

1 Организация запрещена на территории РФ.