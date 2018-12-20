«Мы победили ИГ»: Трамп записал видеообращение после приказа о выводе войск США из Сирии

Вашингтон, 20 декабря. Американский президент Дональд Трамп, ранее заявивший о выводе войск Соединенных Штатов из Сирии, записал видеообращение, в котором сообщил, что «именно США разгромили боевиков ИГ1 в Сирии». В своем twitter глава Белого дома также разместил соответствующее видео.

«Мы долго воевали в Сирии. Я президент уже почти два года, и мы по-настоящему подняли уровень боевых действий, и мы победили ИГ», — гордо заявил Трамп. «Мы их побили, побили очень сильно, забрали обратно территорию, и пришло время нашим войскам вернуться домой», — добавил президент США.

Он добавил, что американские военные теперь «герои всего мира».

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018

Американские силы присутствовали в Сирии с 2014 года незаконно. Их действия проводились без согласия и координации с властями САР и резолюции СБ ООН. США также поддерживали и поддерживают оппозиционные силы, включая курдов, под предлогом борьбы с «Исламским государством»1. Американцы ответственны за продолжающуюся гуманитарную катастрофу, контрабанду нефти и кровопролитие в районах к востоку от Евфрата. Коалиция под командованием США также виновна в бомбардировках мирного населения и во многих других злодеяниях.

Существенный вклад в разгром террористов в Сирии внесла именно Россия. В результате действий ВКС РФ САР была освобождена от боевиков «Исламского государства»: на данный момент в Сирии остались лишь разрозненные группы бандформирований, с которыми в настоящее время расправляются сирийские правительственные силы.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.