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Косачев обвинил США в подстрекательстве Украины к провокации

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Косачев обвинил США в подстрекательстве Украины к провокации

Москва, 20 декабря. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев обвинил американских сенаторов в подстрекательстве властей Украины к очередной военной провокации.

По мнению российского сенатора, именно так можно расценивать призыв парламентариев Соединенных Штатов Америки провести так называемую «операцию в Керченском проливе».

«Перспектив у такой провокации в любом случае нет — возможности перекрыть пролив в случае его несанкционированного использования у России, вне всякого сомнения, есть, и она их исчерпывающим образом продемонстрировала», — цитирует Косачева РИА Новости.

Также российский сенатор дал свой совет украинским властям, призвав их закончить с истерикой, а «научиться жить по общепринятому морскому уставу, открывающему любые ворота, в том числе морские».

Как напоминает «Газета.ru», ранее несколько десятков американских сенаторов призвали президента США Дональда Трампа организовать многонациональную операцию против России в Черном море.

Автор: Константин Терехов
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