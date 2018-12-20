Песков о ситуации в мировой экономике: Протекционизм расцветает пышным цветом

Москва, 20 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ситуация в мировой экономике непредсказуема, а некоторые страны проводят протекционистскую политику.

«Непредсказуемая ситуация в мировой экономике. Мы видим, что ряд стран, скажем так, абсолютно отказались от того, чтобы хотя бы скрывать свои планы по протекционизму. Протекционизм расцветает пышным цветом», — заявил пресс-секретарь президента РФ в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что такие действия разрушают столпы мировой экономики, и система ВТО «просто идет прахом».

Пресс-секретарь президента также сообщил, что не знает ни одного серьезного аналитика, который возьмется дать прогноз о том, какая ситуация сложится в мировой торговле через пару лет. По словам Пескова, Россия наблюдает агрессивные проявления и различные экономические ограничения. Но стране, по его мнению, удается выдерживать позитивную динамику развития.

Ранее Газета.ru сообщила, что Дмитрий Песков рассказал, какие вопросы зададут президенту России Владимиру Путину на большой пресс-конференции 20 декабря.