«Как мелкий шпаненок»: Аксенов заявил, что Порошенко продолжит устраивать провокации

Севастополь, 20 декабря. Украинский президент Петр Порошенко и в дальнейшем будет прикладывать усилия, чтобы спровоцировать Россию. С таким заявлением выступил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Я думаю, Порошенко будет и дальше продолжать пытаться провоцировать Россию. Запад его посылает для этого, как взрослый хулиган мелкого шпанёнка. Но мы на все провокации реагируем строго в рамках международного права», ― приводит слова Аксенова «Парламентская газета».

По мнению Аксенова, сильнее всего от последствий подобных провокаций страдает сама Украина. Руководитель Крыма отметил, что безопасность всех находящихся в Крыму обеспечивается в полном объеме, но от поездок на Украину крымчанам следует воздержаться.

Глава республики добавил, что в Крыму по-прежнему хорошо относятся к украинцам, которые регулярно приезжают на полуостров отдыхать.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что по имеющимся данным, Киев готовит вооруженную провокацию на границе с Крымом, которая может быть осуществлена до конца 2018 года.