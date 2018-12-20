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«Как мелкий шпаненок»: Аксенов заявил, что Порошенко продолжит устраивать провокации

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«Как мелкий шпаненок»: Аксенов заявил, что Порошенко продолжит устраивать провокации

Севастополь, 20 декабря. Украинский президент Петр Порошенко  и в дальнейшем будет прикладывать усилия, чтобы спровоцировать Россию. С таким заявлением выступил глава Республики Крым Сергей Аксенов. 

«Я думаю, Порошенко будет и дальше продолжать пытаться провоцировать Россию. Запад его посылает для этого, как взрослый хулиган мелкого шпанёнка. Но мы на все провокации реагируем строго в рамках международного права», ― приводит слова Аксенова «Парламентская газета».

По мнению Аксенова, сильнее всего от последствий подобных провокаций страдает сама Украина. Руководитель Крыма отметил, что безопасность всех находящихся в Крыму обеспечивается в полном объеме, но от поездок на Украину крымчанам следует воздержаться.

Глава республики добавил, что в Крыму по-прежнему хорошо относятся к украинцам, которые регулярно приезжают на полуостров отдыхать.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что по имеющимся данным, Киев готовит вооруженную провокацию на границе с Крымом, которая может быть осуществлена до конца 2018 года.

Автор: Антон Зарубин
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