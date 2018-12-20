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Лолита будет судиться из-за рекордных долгов по ЖКХ

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Лолита будет судиться из-за рекордных долгов по ЖКХ

Москва, 20 декабря. Российская певица Лолита Милявская должна 260 тысяч рублей за капитальный ремонт дома, который должен пройти через 23 года. Об этом исполнительница сообщила в среду в соцсети Instagram.

 «Тут пришло письмецо с долгом за капитальный ремонт на 260 тысяч. Посчитала, что до начала его в 2041 году с меня снимут стоимость нового дома. Если доживу», — написала Милявская.

Певица подчеркнула, что хотела отметить Новый год без долгов, но ей этого не удалось. Полученную квитанцию Милявская собирается оспорить в суде.

Ранее Газета.ru сообщала, что в конце Ноября Лолита Милявская отменила ряд концертов из-за срочной госпитализации. У исполнительницы диагностировали гипертонический криз.

Автор: Виталий Малясев
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