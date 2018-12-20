Песков рассказал об информационной войне Франции с RT

Москва, 20 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в мире идет информационная война, и руководство Франции воюет с RT.

Песков заявил, что в информационной войне существует несколько полей сражений. В качестве примера он привел США, где президент страны воюет с местными средствами массовой информации. Во Франции, по словам пресс-секретаря президента, власти ведут войну с российским изданием RT.

«К нашему сожалению, президент воюет с RT, с нашим средством массовой информации. Это разве не война — не пускать средство массовой информации в президентский дворец?», — рассказал Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее RT сообщила, что ситуацию с отказом выдать аккредитацию журналистам телеканала и новостного агентства Sputnik прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.