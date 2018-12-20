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ДНР: поселок под Донецком попал под минометный огонь ВСУ

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ДНР: поселок под Донецком попал под минометный огонь ВСУ

Донецк, 20 декабря. Украинские силовики обстреляли из минометов поселок Старомихайловка, расположенный на западной окраине Донецка. Об этом сообщает представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Сегодня в 21:40 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Красногоровка―Старомихайловка», ― приводит слова представителя ДНР Донецкое агентство новостей.

Как сообщили в СЦКК, украинские военные выпустили по населенному пункту не менее 12 мин калибром 120 миллиметров. Точных данных о жертвах и разрушениях пока нет, эта информация уточняется, пишет «Газета.ру».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военные действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года. Конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в ходе встреч контактной группы, но Киев систематически нарушает все договоренности и обстреливает территории республик Донбасса.

Автор: Антон Зарубин
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