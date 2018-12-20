Захарова оценила перспективы создания Конституционного комитета в Сирии

Москва, 20 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что после заявлений США о выводе войск из Сирии у инициативы создания Конституционного комитета страны появились неплохие перспективы.

«На фоне того, что сейчас звучит из Белого дома, у этой инициативы, которую теперь должны реализовывать ооновцы, появляются тоже неплохие перспективы», — сообщила Захарова в эфире телепередачи «Большая игра» на Первом канале.

Дипломат напомнила, что по итогам тройственного заседания глав МИД России, Ирана и Турции в Женеве был передан список людей, которые могут попасть в состав Конституционного комитета Сирии.

Захарова отметила, что задача Вашингтона заключалась в том, чтобы показать безрезультативность работы «астанинского формата», но весь мир увидел ее результаты.

В минувший вторник, 18 декабря Белый дом объявил о начале вывода войск из Сирии. По данным СМИ, вооруженные силы США будут выведены в период от 60 до 100 дней.