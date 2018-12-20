МИД России заявил о желании понять суть «новой фазы кампании» США в Сирии

Москва, 20 декабря. Россия хотела бы понять, что США имеют в виду, когда говорят о «новой фазе кампании» в Сирии, о которой было объявлено Белым домом после вывода американских войск. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«США сказали, что они перешли к какой-то новой фазе, о которой пока неизвестно, что это за новая фаза. Нет деталей, но якобы она заключается в том, что будут выведены войска... Хотелось бы, конечно, понять, что предполагается под новой фазой и новым этапом сирийской кампании», ― заявила она в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Захарова напомнила о планах США вывести войска из Афганистана, которые так и не были осуществлены. В то же время, по ее словам, намерение Вашингтона вывести войска из Сирии является возвращением к нормам международного права. Представитель МИД РФ напомнила, что американские силы находились в Сирии незаконно, без разрешения ООН или законных сирийских властей, пишет RT.