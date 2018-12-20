Песков рассказал, что Путин даст интервью девочке

Москва, 20 декабря. Президент России намерен исполнить мечту еще одного ребенка – он даст девочке интервью. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Одна девочка была на телестудии, она даже захотела взять небольшое интервью у президента​​​. Мы надеемся, что совсем скоро она это интервью возьмет», ― рассказал Песков в ходе интервью телеканалу «Россия 24».

Он подчеркнул, что исполнение Путиным желаний детей никак не связано с работой на собственный рейтинг. По словам Пескова, волонтеры показали президенту один из своих проектов в рамках Года волонтеров, и Путин решил его поддержать.

Напомним, что в начале декабря российский президент исполнил мечту тяжело больной девочки Вероники, организовав ей экскурсию на Мосфильм в сопровождении главы киностудии Карена Шахназарова. Спустя неделю Путин исполнил мечту тяжело больного мальчика Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета – Путин организовал для него полет на президентском вертолете.