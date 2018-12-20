Песков рассказал, на какие вопросы журналистов не любит отвечать Путин

Москва, 20 декабря. Российский президент Владимир Путин не любит отвечать на пресс-конференциях на одни и те же вопросы, однако всегда терпеливо это делает. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он не любит отвечать на вопросы, о которых он уже говорил», ― рассказал Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

Тем не менее, подобные ситуации случаются регулярно, признал пресс-секретарь президента. Песков рассказал, что зачастую Путин очень подробно объясняет ту или иную тему, а через несколько минут его вновь спрашивают то же самое. По мнению пресс-секретаря, это говорит о том, что журналист не слушал предыдущего ответа Путина.

«Становится обидно, жалко. Как мне кажется, это не совсем нравится президенту. Но, с другой стороны, он терпеливо отвечает на все вопросы», ― констатировал Песков.

Сам пресс-секретарь добавил, что у него нет нелюбимых или надоевших тем, а поэтому он готов отвечать на задаваемые вопросы.