«Ни одного дня отдыха»: Песков рассказал о рабочем графике Путина в праздники

Москва, 20 декабря. Российского президента Владимира Путина на новогодних праздниках ждет достаточно плотный график, не оставляющий даже одного дня отдыха. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, рабочая программа на праздники как правила бывает довольно непредсказуемой, поскольку рабочие планы могут появляться внезапно.

«Скажем так, у президента не бывает такого отдыха в общечеловеческом понимании. Такого полноценного, несколько дней отдыха. Я думаю, что даже президент не может себе позволить одного полного дня отдыха», ― рассказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24".

Песков объяснил, что, несмотря на новогодние каникулы, страна и мир продолжают жить и президенту приходится иметь дело с докладами, отдавать поручение и выполнять другие обязанности.

«Поэтому вот так, чтобы уйти на неделю в такую нирвану новогоднюю, президент, конечно, позволить себе не может», ― добавил Песков.

Напомним, что в прошлом году Песков рассказал, что Путин традиционно встречает Новый год дома в кругу родных и близких.