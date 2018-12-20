Не все хотят посмотреть на шпиль: россияне стали реже ездить в Великобританию

Москва, 20 декабря. Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что россияне стали реже ездить в Великобританию. По его словам, за девять месяцев 2018 года спрос среди российских туристов на поездки в эту страну сократился на 11%. Без сомнений, падение спроса на поездки в Великобританию могут быть связаны с так называемым «делом Скрипалей» и антироссийской активностью властей Соединенного Королевства.

Сафонов дал интервью изданию «Известия». Ему был задан вопрос, все ли «хотят посмотреть на шпиль» после скандала в британском Солсбери. На это глава Ростуризма ответил, что по итогам трех кварталов 2018 года выездной поток в Великобританию сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По его словам, россияне стали с осторожностью относиться к поездкам в Британию на фоне антироссийской активности властей Соединенного Королевства и после инцидента с отравлением Скрипалей в Солсбери.

Как отметил Сафонов, у Ростуризма нет конкретных данных по Солсбери.

Таким образом можно сказать, что «не все хотят посмотреть на шпиль».

Британская сторона утверждает, что 4 марта осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери боевым нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». Лондон обвинил в случившемся Москву. Российская сторона указала на то, что ни в СССР, ни в РФ не существовало программ разработки такого вещества. Россия категорически отвергла все обвинения со стороны Соединенного Королевства.

В сентябре этого года обвинения со стороны Лондона были предъявлены россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову. Британия утверждает, что они являются сотрудниками ГРУ и якобы причастны к отравлению Скрипалей. Сами россияне сообщили, что прибыли в Солсбери в качестве туристов. В интервью главреду RT Маргарите Симоньян они рассказали, что в Солсбери они отправились, в том числе, и для того, чтобы увидеть местный собор со шпилем.

После этого слово «шпиль» оказалось словом года. Как сообщили в Институте русского языка имени А.С. Пушкина, слово «шпиль» приобрело огромную популярность после интервью Петрова и Боширова.