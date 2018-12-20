Песков о заявлениях Порошенко по инциденту в Азове: В них нет новизны

Москва, 20 декабря. Заявления украинского президента Петра Порошенко относительно инцидента с украинской провокацией в Керченском проливе не содержат ничего нового, полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в заявлениях Порошенко появилась лишь «предэлекторальная палитра».

«Дело в том, что подобные заявления президента Украины, в них нет ничего нового. Это была попытка провокации. Единственное, что добавилось, скажем так, палитра предэлекторальная, которая лишь усилила все провокационные элементы в риторике руководства Украины», ― заявил Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, что в 25 ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь. Российский президент Владимир Путин назвал действия украинских кораблей провокацией, напомнив, что в состав их экипажей входили два сотрудника украинских спецслужб, фактически руководивших этой операцией.